«Как на сельской дискотеке»: Клава Кока обтянула массивные бедра, «пришлепав» на пляж в кроксах

На Клаву Коку обрушилась волна хейта из-за слишком модного аутфита на пляже. Кстати, кроксы, ставшие камнем преткновения, считаются трендовой «обувкой». Но не все поклонники певицы по-достоинству оценили ее фэшн-образ. Многие посмеялись над поп-дивой, назвав ее лук «деревенским». Правда, сама Клава на обидные слова хейтеров не ответила.

В Дубае певица щеголяла в мини-бикини, позируя на местных пляжах. Кока похвасталась стройной фигурой и массивными бедрами, дав понять, что она по полной наслаждалась своим отдыхом.

«Что за деревня??», «В таком виде на дубайский пляж пришлепала?? Как на сельской дискотеке», «Кроксы — отпад! Весь пляж позавидовал», «Купальник и галоши?? Первая красотка на деревне», «Какие-то бугристые бедра», «Модно, стильно и главное, молодежно», «Шмотки угар!», «Как доярка за границей», — пишут фолловеры.

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