В объективе мужа: Лена Летучая щеголяла стройными ножками в радужном купальнике

Телеведущая вместе с мужем отдыхают в Майами.

В одной из последних публикаций личного микроблога экс-ведущей программы «Ревизорро» Лены Летучей появилась фотография знаменитости в разноцветном купальнике с акцентом на пышный бюст.

Летучая облачилась в полосатый леотард и дополнила наряд очками с оправой «кошачий глаз». Стройная телеведущая подчеркнула рельефные ножки и покатые бедра.

Летучая позировала на пляже Майами с доской для серфинга.

«Сегодня никакого шампанского, только спорт. Это мои 43», – заявила Летучая.

Фолловеры Летучей поздравили телеведущую с днем рождения. Фанаты пожелали знаменитости всегда оставаться такой же привлекательной.

«Прекрасная! С днем рождения!», «Поздравляю! Это так круто! Картинка супер! Купальник украшает вас», «С днем рождения, Лена! Ты прекрасна и будешь такой всегда!», «Сногсшибательная красотка», «Оставайтесь такой же вечно молодой и невероятно красивой», «Оставайтесь такой шикарной всегда», – похвалили загорелую красавицу поклонники.

Напомним, ранее Лена Летучая похвасталась бесконечными ножками в коротком асимметричном платье цвета ночи. Телеведущая провела вечер в отеле с видом на Красную площадь.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.