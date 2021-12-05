«Фигурка – высший класс»: Лолита Милявская в металлическом платье щегольнула сочными ножками

Исполнительница Лолита Милявская разместила на личной странице в Instagram ролик с эффектной проходкой в блестящем мини-платье.

Лолита в белоснежных лодочках и крошечном платье с обтягивающим эффектом решила вызвать пожарную тревогу. Причиной стал огненный настрой певицы.

«На «Песне года» было просто огненно. Надо тушить пожар от эмоций и объятий с коллегами! Как давно не было таких больших концертов! В эфире будет два дня. Готовьтесь», – отметила Лолита.

Фолловеры Лолиты остались в восторге от наряда дерзкой певицы.

«Фигурка – высший класс!», «Лолочка, как всегда, нереальная красотка», «Просто шикарная женщина», «Потрясающе выглядите, Лолочка!», «Красотка! А ножки какие великолепные», «Эффектно! Платье подошло, красивая, стильная!», «Какая фигура!», «Какая шикарная Лола!», – восхитились ножками Лолиты поклонники исполнительницы.

Напомним, ранее певица Глюкоза призналась, что недолюбливает Лолиту Милявскую. Знаменитость вспомнила случай, когда экс-жена Александра Цекало дала ей странные таблетки для сна, после которых Глюкоза с трудом пришла в себя.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.