«Хлебная душа, как мама»: Кети Топурия запечатлелась с подросшей дочкой в ресторане

Кети Топурия является солисткой группы «А’Студио». Она привыкла выступать перед большой аудиторией. Певица может похвастаться стройной фигурой. Она каждый раз подбирает себе современные и стильные образы.

Артистка несмотря на свой график, успевает строить и личную жизнь. Год назад она стала женой дипломата Льва Деньгова и подарила ему сына Адама. А от первого брака с Львом Гейхманом у нее подрастает дочка Оливия.

На днях Топурия нарядила в своем особняке елку и украсила интерьер к Новому году. Она старается радовать своих наследников. Певица накануне была на новогодних съемках. А вот свой выходной она провела с дочкой.

Они посетили ресторан, где попробовали изысканные блюда. Оливия предстала в клетчатом платье и рубашке цвета хаки. Она ела хлеб перед тем, как принесли основное блюдо.

«Вкусный хлеб!» — заверила кроха. «Кто хлебная душа, как мама?» — спросила певица. «Я!» — сказала девочка. Потом Топурия зацеловала дочку. Они стали пробовать сладости. Примечательно, что артистка уже пришла в форму после родов. Она порой балует себя вкусными блюдами и даже хачапури, которые готовят в ее родной Грузии.

Поклонники комплиментами певицу и ее наследницу. Многие отметили, что Оливия растет копией мамы. «Ну что за прелесть», «Какая вы хорошая мама», «Прелестные девочки», «Оливка, ну кукла», «Такой милый ребенок», «Красоточки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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