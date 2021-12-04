«Прелестями» наружу: Анна Плетнева в секси-боди исполнила свой трек в новой обработке

Артистка рассказала, что всегда была фанаткой панк-музыки.

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева разместила в личном микроблоге кадры со съемок нового клипа на трибьют вместе с коллективом «Слот». Примечательно, что знаменитость появилась в пленительном образе с крошечным боди.

Анна дополнила соблазнительное боди ожерельями с крестами и грубыми ботинками. А волосы знаменитость собрала в два симметричные пучка.

«Конечно, я известна как поп-исполнительница, и лишь самые настоящие фаны моей группы знают, что в душе я панк», – призналась Анна.

«Когда-то я пела в панк-группе «Детский панадол», а уже потом пришла в поп-индустрию… В тот момент, когда получила предложение от группы «Слот» принять участие в трибьюте по случаю двадцатилетия коллектива, все сошлось, и я прыгала до потолка от восторга и предвкушения», – заявила Плетнева.

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«Так как была знакома с творчеством группы, сразу поняла, что это будет песня «Москва»», – добавила исполнительница.

Напомним, ранее артистка Анна Плетнева позировала в Кремле на лестнице. Знаменитость в кремовом платье со струящейся тканью высоко подняла ножки, засветив упругие бедра.

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