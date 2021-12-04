«На коленях перед вами»: Светлана Лобода блистала в платье с акцентом на стройные ножки и упругий бюст

Певица Светлана Лобода разместила на личной странице в Instagram снимок сексапильного наряда с цепями и массивными камнями. Примечательно, что артистка запечатлелась возле огромного цветочного букета.

Блондинка отдала предпочтение черному платью с серебристыми цепями в качестве украшений. Массивные камни цвета ночи акцентировали внимание на чувственной зоне декольте.

Лобода завершила образ с пленительными акцентами туфлями с острым мысом на высокой шпильке и золотистыми серьгами.

«Моя госпожа, я на коленях перед вами», «Амбассадор наших сердец», «Невероятно красивая», «Огонь! Светлана, вы чудесны, вы прекрасны… Наш трудоголик, восхищаемся вами!», «Красивая женщина достойна красивых подарков», «То были твои глаза, а теперь твои ноги», «Сначала появились Вы, а уже потом выражение «роскошная женщина»», – отметили поклонники Светланы Лободы.

Напомним, ранее стало известно, что Светлана Лобода выступит вместе с Григорием Лепсом в новогоднюю ночь в «Барвихе Luxury Village».

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