«Хорошеет и хорошеет»: Настя Каменских в шелком костюме с оголенным декольте взбудоражила преображением

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Насти Каменских появилась запись, в которой знаменитость подвигала своими сдобными «булочками».

Каменских облачилась в ярко-зеленый шелковый костюм с белоснежными перьями. Настя оголила одно плечо и засветила гладкий бюстгальтер цвета ночи с серебристыми стразами.

Певица накрасила губки алой помадой и собрала волосы в высокий пучок. Каменских оставила длинную челку и принялась зажигать под ритмичную музыку.

«Настроение — танцевать!» — заявила Каменских.

Танцы соблазнительной брюнетки произвели фурор среди фолловеров Каменских. Настя сексуально облизывала яркие губки, а грудь знаменитости «отплясывала» вместе с самой Каменских.

«Обворожительная», «Как всегда, обалдеть! Нет слов! Вы красотка», «Не узнала Настю: хорошеет и хорошеет», «Настюша прям из сказки какой-то», «Вы классно двигаетесь в такт музыке», «Настя, я вас не узнала», «Какая Вы классная, Потапу повезло!» — восхитились зажигательной Каменских поклонники.

Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась сочной фигурой в купальнике с зигзагами. Загорелая кожа исполнительницы выгодно смотрелась в молочном бикини.

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