«Лиф пониже, груди слиплись»: Рудова в бюстгальтере приспустила шорты на бедра, засветив трусики

Наталья Рудова — девушка без комплексов, о стеснении эта звездная блондинка явно ничего не слышала. В своем микроблоге актриса из сериала «Универ. Новая общага» то и дело щеголяет в одном белье. Так, позируя у зеркала в бюстгальтере, красавица-блондинка стиснула свою пышную грудь, опустив лиф пониже.

При этом Рудова приспустила шортики на бедра, засветив трусики. «Голышом? Ну сколько можно», «Ох, горяча!», «Она говорит — ой, это мой пресс! А самой бы только трусами светить», «Лиф пониже, груди слиплись», «Животик класс! Рельефный, стройный, ни капли жира… Но при чем тут ваше бельишко», «Реклама трусиков?? Удачно», «Опять полуголая», — тут же подметили фолловеры.

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» предпочитает не распространяться о личной жизни. Поговаривают, что у красавицы-блондинки есть обеспеченный жених. Правда, сама Наталья эти слухи никак не комментирует. Не спешит актриса и заводить детей.

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