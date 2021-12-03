«У меня богатый опыт»: Галкин признался в пристрастии к азартным играм

На видеосервисе Premier вышел третий выпуск шоу «Блеф» с Максимом Галкиным, в котором звезды рассказывают друг другу выдуманные и правдивые истории, пытаясь запутать оппонента.

Новыми героями проекта стали комики Антон Шастун и Дмитрий Романов.

Первый рассказал, что однажды купил картину у таксиста, а еще в его арсенале оказалась история про организатора концерта в Пензе с «раздвоением личности».

Романов же поделился, что пытался получить скидку на услуги девушки по вызову, и что при рождении у него была другая фамилия. Также в его судьбе случилась и весьма поучительная история: однажды он проиграл в казино отложенные деньги родителей.

«В студенчестве я начал играть в электронную рулетку. Мне не всегда хватало денег, и тогда я брал у родителей деньги «в нычке», отыгрывался и клал деньги назад. Как вы понимаете, в какой-то момент схема дал сбой. Я взял у родителей все, что было отложено, но мне не хватило денег отыграться, — вспоминает комик. — Я пришел домой, сознался, что проиграл все деньги — родителей, бабушкины… Две тысячи долларов. Больше я не играл и все деньги отработал».

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Ведущий Максим Галкин сразу отметил, что эта история похожа на правду.

«Любой человек, который много выиграл, все равно больше проиграл. У меня богатый опыт, поэтому я говорю, что история похожа на правду», — заявил шоумен.

Какая из этих баек оказалась придуманной – смотрите полный выпуск шоу «Блеф» на Premier.

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