«Что за звук? Стринги трещат?»: Каменских покрутила массивными бедрами с «гусиными» складками

Украинская дива слишком высоко натянула белье, едва не засветив самое интимное в кадре.

Настя Каменских — обладательница пышных соблазнительных форм. Украинская дива может дать фору даже притягательной Ким Кардашьян. Сравниться с женой рэпера Потапа в сексапильности могут разве что Яна Кошкина, Анна Семенович и Вера Брежнева.

На отдыхе украинская дива то и дело щеголяет в мини-бикини. В своем микроблоге певица делилась пикантными кадрами, представ перед фанатами в соблазнительном купальнике. Артистка слишком высоко натянула трусики, обнажив «сдобные» складки в «зоне бикини». При этом никакого стеснения поп-дива не испытывала. Скорее наоборот, певица чувствовала себя привлекательной. Многие поклонники недоумевают, как муж артистки рэпер Потап позволяет ей так бесстыдно оголяться перед камерой.

«Ну фотомодель!! Только одежда бы не помешала», «Трусы натянула так, аж складки двойные видны», «Что за звук? Стринги трещат??», «Стыдоба! Всем показала свои прелести», «Гусиные складки?? Оч красиво», «Что за мода? Бедрами крутить», — пишут фолловеры.

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