«Мусагалиев бы поржал?»: Кошкина обмотала свою «пушинку» туалетной бумагой, сняв трусы

В таком виде звезда программы «Однажды в России» вышла на лестничную площадку своего дома.

Яна Кошкина ошеломила поклонников «самоизоляционным» нарядом. Помните, как селебрити запустили флешмоб в Instagram, привязывая к обнаженному телу подушки?

Звезда программы «Однажды в России» пошла дальше. Она обмотала груди туалетной бумагой. К тому же, теледива сняла трусики, прикрыв свою «пушинку» рулоном тонкой салфетки.

Такого модного эксклюзива от Яны ее поклонники никак не ожидали. Многие просто потеряли дар речи, не успев опомниться.

В таком виде Кошкина вышла на лестничную площадку своего дома, прихватив с собой полиэтиленовый пакет. Похоже, что звездная брюнетка собралась в магазин пополнить запасы туалетной бумаги.

«Мусагалиев бы поржал?», «Эу, смело!», «Что за мумия бродит??», «Старушки бы перепугались», «В наше время и не такое увидишь», «В магазин?? За туалеткой?», «Если приспичит, то можно кусочек туалетной бумажки позаимствовать», — шутят фолловеры.

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