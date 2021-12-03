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«Щегольнула телесами»: Клава Кока с подвязками на бедрах сверкнула кружевными трусиками под корсетом

Певица устроила сексуальное дефиле перед выступлением на сцене.

«Щегольнула телесами»: Клава Кока с подвязками на бедрах сверкнула кружевными трусиками под корсетом
Клава Кока. Фото: Instagram.com/klavacoca

Клава Кока дала жару, примерив откровенно сексуальный наряд в духе солисток группы «ВИА Гры». Перед выступлением на сцене певица устроила мини-дефиле, показав свои соблазнительные прелести во всей красе. «Щегольнула телесами», «Вау! Какие шикарные бедра», «Подвязки к сапогам? Лихо!!», «Корсет сидит как ватрушка, да еще и кружевные трусики засветила», — тут же отметились фолловеры.

Клава задрала руки над головой, да так, что ее наряд немного приподнялся. Оказалось, что под белым гипюровым корсетом у поп-дивы только тонкие трусики с подвязками. Дополнили образ певицы объемные рукава-буфы с бантиком на декольте и сапожки-чулки.

Певица Клава Кока
Клава Кока в корсете с подтяжками засветила черные кружевные трусики, задрав руки над головой. Фото: Instagram.com/klavacoca

Поговаривают, что Клава Кока получает неплохие гонорары за свои концерты и рекламу в Instagram. Девушка балует близких дорогими подарками и не экономит на путешествиях.

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