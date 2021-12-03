«Хочу такой живот»: Брежнева в шелковом топе и юбке с разрезом обнажила точеные формы

Певица устроила танцы в соблазнительном наряде цвета топленого шоколада. Поклонники были восхищены ее прелестями.

Вера Брежнева в этом году отметила 39-летие. Она не скрывает, что эта цифра на нее не влияет. Певица лишь мечтает снова стать мамой и подарить Константину Меладзе наследников.

От прошлых отношений у нее есть дочки: Сара и Соня. Однако артистка выглядит так молодо, что продолжает удивлять поклонников. Ее даже признавали самой сексуальной женщиной в стране. Спустя годы она не утратила свою стройность.

Обычно Вера наряжается для выходов в свет. Ее образы всегда подчеркивают ее достоинства. А 2 декабря она приняла участие в фотосессии. Певица показала несколько женственных нарядов.

А в шелковом топе на тонких бретельках и юбке миди с разрезом. Костюм цвета топленного шоколада подчеркнул прелести ее фигуры. Брежнева обнажила плоский живот и показала пышный бюст.

Певица соблазнительно танцевала перед камерой. Она показала рельефный пресс. Поклонники были ошеломлены такими формами. Звезду осыпали комплиментами.

«Вера украшает нашу эстраду», «Как грудь налилась», «Хочу такой живот», «Очаровательная, и женственная», «Просто совершенство», «Вера, вы бесподобны», «Второй такой нет», «Совершенство», «Шелк словно вас ласкает», «Вам все идет! Это поразительно», «Грудь такая сочная», «Ох, повезло Косте», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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