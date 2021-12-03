«Подберите слюни»: Брежнева в комбинезоне с ошеломительным декольте произвела фурор на премии

Певица выбрала максимально соблазнительный образ для гала-ужина журнала Vogue. Она собрала на себе все мужские взгляды.

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она выступает на сцене уже длительное время. Певице довелось не раз играть в кино. Более того, она даже была названа самой сексуальной женщиной России в 2007 году.

Теперь артистка уже жена Константина Меладзе. Но даже в 39 лет она продолжает удивлять поклонников точеной фигурой и женственными нарядами. Звезда привыкла блистать на публике.

2 декабря Вера успела не только показать новогодние образы на фотосессии, но и посетить гала-ужина журнала Vogue. Там собралось много селебрити: Марина Юдашкина, Яна Рудковская, Полина Гагарина, Ксения Собчак и другие известные персоны.

Для мероприятия был объявлен черно-красный дресс-код. Брежнева предстала на публике в черном комбинезоне с разрезом. Глубокое декольте притягивало мужские взгляды. Она надела жакет и широкополую шляпку в тон.

Певица не стала прятать ложбинку. Она демонстрировала стройную фигуру перед публикой. Образ блондинки оказался одним из самых соблазнительных. Она произвела фурор на ужине.

Поклонники одарили комплиментами Веру. Многие отметили, что завидуют ее красоте. «Вы затмили всех», «Нет слов!», «Подберите слюни», «Грудь вот-вот выпрыгнет», «Чтобы вы не надели, просто чистый соблазн», «Какая красотка, нереально выглядите», «Ангельски прекрасна», «Хочется вас прикрыть, очень откровенно», «С каждым годом все шикарнее», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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