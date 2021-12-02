Вид сзади прилагается: подруга Тимати в облегающем нижнем белье сразила мощным «орехом»

Тимати прославился не только как рэпер, но и как холостяк. Примечательно, что он сначала строил отношения с Аленой Шишковой, но как только блондинка родила ему дочку, они расстались.

Еще одной большой любовью артиста стала Анастасия Решетова. С ней он прожил около пяти лет. И вновь победительница конкурсов красоты подарила ему ребенка — сына Ратмира. Не прошло и года, как они расстались.

больше по теме Слишком откровенно: девушка Тимати похвасталась пышными прелестями в прозрачном топе Красавица Саша Дони примерила обновку и похвалилась ею перед подписчиками.

А вот в этом году Тимати спровоцировал слухи, что встречается с киевлянкой Сашей Дони. Они были вместе замечены на отдыхе в Греции, а потом на Мальдивах.

Длинноногая блондинка раньше занималась гимнастикой. Она то и дело хвастается шпагатом. А теперь модель покрасовалась в нижнем белье цвета хаки. Новая пассия рэпера продемонстрировала узкую талию и пышные ягодицы. Она также едва поместила декольте в топ.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Дони. Раньше ее уже не раз критиковали за откровенные кадры. Теперь многие посчитали ее формы слишком рельефными.

«Вроде красиво, но нереально», «Саша, ну что вы за человек! Хватит дразнить», «Такая узкая талия и такой орех», «Грудь едва не вывалилась», «Вид сзади зачетный», «Теперь понятно, что любит Тимати», «Ну что за пошлость, всегда полуголая», «А где шпагат?», «Трусы впились в пирожок, это чума», «Ну видна работа над собой тотальная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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