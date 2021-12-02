Выбросьте это немедленно: 10 лишних вещей на кухне
Видео
Детский макияж на Новый 2022-й год: пошагово в домашних условиях
Видео

Вид сзади прилагается: подруга Тимати в облегающем нижнем белье сразила мощным «орехом»

19-летняя киевлянка Саша Дони подразнила поклонников, показав свои рельефные тылы.

Вид сзади прилагается: подруга Тимати в облегающем нижнем белье сразила мощным «орехом»
Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Тимати прославился не только как рэпер, но и как холостяк. Примечательно, что он сначала строил отношения с Аленой Шишковой, но как только блондинка родила ему дочку, они расстались.

Еще одной большой любовью артиста стала Анастасия Решетова. С ней он прожил около пяти лет. И вновь победительница конкурсов красоты подарила ему ребенка — сына Ратмира. Не прошло и года, как они расстались.

А вот в этом году Тимати спровоцировал слухи, что встречается с киевлянкой Сашей Дони. Они были вместе замечены на отдыхе в Греции, а потом на Мальдивах.

Длинноногая блондинка раньше занималась гимнастикой. Она то и дело хвастается шпагатом. А теперь модель покрасовалась в нижнем белье цвета хаки. Новая пассия рэпера продемонстрировала узкую талию и пышные ягодицы. Она также едва поместила декольте в топ.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Дони. Раньше ее уже не раз критиковали за откровенные кадры. Теперь многие посчитали ее формы слишком рельефными.

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

«Вроде красиво, но нереально», «Саша, ну что вы за человек! Хватит дразнить», «Такая узкая талия и такой орех», «Грудь едва не вывалилась», «Вид сзади зачетный», «Теперь понятно, что любит Тимати», «Ну что за пошлость, всегда полуголая», «А где шпагат?», «Трусы впились в пирожок, это чума», «Ну видна работа над собой тотальная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Идеальная фигураКрасота вне возрастаНовости googleоткровенные фотоСаша ДониТимати