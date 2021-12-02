«Даже без трусиков»: Брежнева в алом платье с пикантным разрезом подразнила изящными формами

Певица во время примерки новых нарядов не побоялась предстать без белья, показав звездное тело.

Вера Брежнева в следующем году отметит 40-летие. Примечательно, что ей удается сохранять свою стройную фигуру и по-прежнему радовать публику яркими образами.

Певица является мамой двоих детей, но это не мешает ей хорошо выглядеть. Неудивительно, что ее не раз называли секс-символом. Бывшая солистка «ВИА Гры» не перестает облачаться в провокационные образы, которые только подчеркивают ее достоинства.

На этот раз Вера устроила предновогоднюю фотосессию. Она примерила не только элегантные образы, но и очень соблазнительные. Один из ее нарядов оказался особенно пикантным.

Певица игриво позировала в алом облегающем платье с разрезом до талии. Она была на шпильках, но это не мешало ей вилять бедрами. Брежнева распустила волосы и накрасила губы красной помадой. Наряд не скрыл ее прелести.

Певица решила показать обнаженные бедра. Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали жену Константина Меладзе комплиментами.

«Ох, какой наряд», «Это шикарно», «Что за девушка! Это огонь», «Платье создано для вас», «Лучше ноги в таком не задирать», «Верочка, вы идеальны», «Даже без трусиков», «Выглядите потрясающе», «Ох, без белья», «Не святая, но просто очаровательна», «Такое вам идет всегда», «Дьявол носит платья», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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