Богиня на Мальдивах: Ханна в лифе-бандо и трусах с завышенной талией покрасовалась стройной фигурой

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ханны появилась запись, в которой знаменитость похвасталась роскошной фигурой в ярко-голубом купальнике с золотыми пряжками.

Ханна улетела из снежной Москвы на солнечные Мальдивские острова с семьей. Певица обтянула сочные груди бирюзовым лифом с золотыми вставками.

А упругие бедра Ханны эффектно смотрелись в трусиках того же цвета с завышенной талией.

Хана вытянула тонкие руки к небу, а ножки скрестила, вывалив бедра. Стройные ножки загорелой исполнительницы покорили многих фолловеров жены продюсера Пашу.

Ханна завершила пляжный соблазнительный образ солнечными очками с прямоугольной оправой.

«Очень крутая и красивая», «Лучше быть не может и внешне, и внутренне, вы совершенство во всем», «Невероятная, какой потрясающий отдых!», «Богиня, просто космос!», «Вы просто огонь», «Роскошная», «Вот это ножки!», «Шикарная фигура», – похвалили блондинку поклонники.

Напомним, ранее Ханна похвасталась ремонтом в своем загородном доме. Артистка планирует заселиться туда в Новому году.

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