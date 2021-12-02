«Ах, какой вид»: Брежнева в белоснежном корсете сексуально оголила «сдобные» груди

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что после группы «ВИА Гра» смогла построить сольную карьеру, но ей часто напоминают о том, какой она была раньше.

Вера и сама отмечала, что некоторые ее образы были очень пикантными. Однако благодаря ее имиджу она не раз украшала обложки глянца и в свои 39 лет остается для многих поклонников секс-символом.

В последнее время Брежнева активно готовится в Новому году. На этот раз она приняла участие в фотосессии. Певица облачилась в белоснежный костюм с жакетом оверсайз. Ее наряд дополнил корсет с чашечками-ракушками.

Артистка изящно поманила бюстом. Она засветила глубокую «ложбинку греха» на камеру. Вера стала танцевать, демонстрируя всю красоту своего образа total white.

«А у нас сегодня в студии красота, а все потому, что мы снимаем Веру! А вы готовы к Новому году?» — спросила звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Какой роскошный образ, «Ну что за леди», «Очень нравится корсет», «Ах, какой вид», «Как же вы хороши», «Близняшки налились», «Жакет лишний, вы прячете самое главное», «Верочка, ну как можно быть такой соблазнительной», «Просто вау! Какой у вас бюст», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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