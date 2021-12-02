«Как похудела»: Лолита в лосинах и приталенном жакете на голое тело взбудоражила публику

Певица так зажигательно выступила, что покорила блогеров на международной музыкальной премии Bloggers & Kids Music Awards. Она выбрала смелый образ.

Лолита Милявская уже давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что были времена, когда ей платили огромные деньги за выступления. Но артистка ценит стабильность, поэтому рада и тому, что сейчас продолжает выступать.

Она год назад развелась с пятым мужем. После этого артистка сильно похудела и сделала короткую стрижку. А в новом интервью она призналась, что у нее есть возлюбленный.

Еще раньше Лолита показала себя, как женщина без комплексов. Теперь певица продолжает поддерживать этот статус. На днях артистка выступила на международной музыкальной премии Bloggers & Kids Music Awards.

Там собрались популярные блогеры. На сцене Милявская исполнила свой хит «На Титанике». Она надела в лосины и приталенный жакет на голое тело. Туфли дополнили ее аутфит.

Певица зажигательно двигалась, демонстрируя постройневшие формы. При этом Лолита блеснула пышным бюстом. Публика была взбудоражены тем, как выступила артистка. Многие осыпали ее комплиментами.

«Ох, в 58 так зажигать», «Ну просто красотка! Что за модельные ножки!», «Бомбезно», «Как похудела», «Просто куколка», «Молодежь так не умеет! Лола, ты огнище», «Такая талия! Вы в лучшей форме», «Куда делись ваши бока! Просто стройняшка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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