«Едва прикрыла орех»: беременная Нюша в кукольном платье на запах возлежала на диване

Певица поделилась кадром из отпуска в Дубае. Даже на последнем месяце беременности она не перестает восхищать поклонников своим видом.

Нюша за свою карьеру выпустила множество хитов. Она привыкла к гастролям и регулярным выступлениям. Но артистка за последние годы стала больше времени проводить с семьей.

Она много путешествует с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой. А этим летом певица призналась, что снова беременна. На этот раз пара ждет сына. Примечательно, что осенью они приехали в Дубай, где теперь готовятся к радостному событию.

больше по теме Беременная Нюша в гипюровом бюстгальтере обнажила налившуюся грудь перед камерой Певица продолжает отдыхать в Дубае. Она взбудоражила поклонников своим видом.

По словам Нюши, ей не хочется носить пуховики и многослойные наряды, поэтому она решила провести время в теплой стране. Там певица то и дело облачается в женственные наряды. Она без стеснения подчеркивает выпирающий живот.

На этот раз артистка опубликовала кадр, на котором возлежала на диване в нежно-голубом мини-платье. Наряд едва прикрыл ее бедра и подчеркнул бронзовый загар.

«Сейчас мы находимся в одном из самых жарких городов мира, потому что здесь реально 360 дней в году солнце.

И даже несмотря на такой климат, я стараюсь как можно больше ходить пешком, сохраняя активность. Это суперважно в беременность, правда, сейчас я двигаюсь медленнее всех. Зато всегда чувствую этот невероятный заряд энергии. А еще в таких условиях нужно особенно заботиться о коже ног — не каждый педикюр выдержит такой жаркий тест-драйв», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша на последнем месяце беременности. Многие признались, что она очень привлекательно смотрится в романтичном образе. «Пузатая Анна», «Какие ножки», «Такое платье короткое, едва прикрыла орех», «Мамочка с таким загаром — впервые вижу», «А тут лежите так вальяжно, тюленчик», «Приятно видеть ухоженную девушку», — прокомментировали пост подписчики.

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