Сама элегантность: Седокова в силуэтном черном платье и на шпильках появилась на вечеринке

Певица выбрала лаконичный образ для выхода в свет. Она получила много комплиментов.

Анна Седокова раньше была солисткой группы «ВИА Гра», но потом она построила сольную карьеру. Певица обладает не только нежным голосом, но и женственной фигурой. Она не скрывает, что многие поклонники восхищаются тем, как она выглядит.

Артистка растит троих детей от разных мужчин. После рождения сына она не смогла вернуться в форму. Однако это не мешает ей привлекательно выглядеть.

Обычно Седокова предпочитает носить наряды, которые выглядят смело. Но на этот раз ей удалось удивить поклонников. Она пришла на вечеринку в черном платье в пол с воротом-хомутом.

Босоножки на шпильке и золотые браслеты дополнили ее образ. Примечательно, что певица сделала объемную прическу и макияж с акцентом на глаза. Наряд подчеркнул ее талию и загорелую кожу.

«Вчера на вечеринке было очень весело, как вам мой образ?» — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как постройнела певица. Многие отметили, что этот образ идеально смотрелся на ее фигуре.

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