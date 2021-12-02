Блеснула ножками: Орбакайте в мерцающем секси-платье с бахромой «зажгла» на сцене в Надыме

Певица исполнила свои хиты. Она выбрала открытый наряд, не скрыв красоту фигуры.

Кристина Орбакайте с малых лет играет в кино. Она также является популярной певицей. Поклонники не раз отмечали, что артистка очень похожа на маму Аллу Пугачеву не только внешне, но и голосом.

В этом году Кристина отметила 50-летие в Москве. Она предпочла остаться и не только снялась в кино, но и возобновила гастроли. На днях артистка снялась в новогоднем огоньке, а потом улетела в Надым.

На севере страны Орбакайте успела погулять на морозе. А вот для выступления она выбрала привычные женственные образы. Певица исполнила свой хит «Позови меня», представ на сцене в мерцающем мини-платье с бахромой.

Капроновые колготки и ботильоны дополняли ее лук. Кристина зажигательно двигалась, демонстрируя стройные ноги. Она оторвалась, показав, как надо веселиться.

Поклонники были в восторге от выступления артистки. Орбакайте смогла привнести нотку тепла в этот город. Многие восхитились тем, как выглядит звезда.

«Кристина, вы просто зажигалочка», «Ну как можно так выглядеть в 50 лет!», «Не ноги, а просто идеал», «Вы зажгли наши сердца», «Какой приятный голос, яркие костюмы!», «Ох, вы просто огонь», «Не надо ни ада, ни рая. Просто чаще выступайте», «Ноги мамины, такие красивые», «Ну какая вы лучистая», «Хороша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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