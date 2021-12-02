«Сулейман бы взял второй женой»: Джансу Дере в мокром бикини сверкнула сексуальными крепкими бедрами

Поклонники турецкого сериала «Великолепный век» с появлением персиянки Фирузе хатун поделились на два лагеря: пока одни с замиранием сердца следили за тем, как Хюррем султан всеми силами пытается избавиться от соперницы, другие откровенно не переваривали новую фаворитку султана Сулеймана. На Джансу Дере обрушился шквал критики со стороны верных почитателей Мерьем Узерли.

Ну а когда актрису все-таки «спровадили» из сериала, фанаты тут же заныли, пожаловавшись на то, что сюжет потерял свою остроту. Персиянка Фирузе хатун многим успела полюбиться. Кстати, сама Джансу Дере подружилась с другими актрисами. К примеру, она с легкостью нашла общий язык с Сельмой Эргеч и Нур Феттахоглу.

В обычной жизни Джансу Дере на свой персонаж из «Великолепного века» совсем не похожа. Актриса не стесняется демонстрировать прелести в монокини на пляже. Так, на свежем снимке красавица-турчанка позировала в мокром бикини, сверкнув сексапильными упругими бедрами и тонкой талией.

«Сулейман бы взял второй женой», «Хюррем не зря ревновала султана», «Такая стройняшка, выглядит просто шикарно!!», «Мокрый купальник так и льнет к телу», «Бедра открыла, так соблазнительно и чувственно», «Такую персиянку Фирузе мы еще не видели», «Весь гарем бы переполошила», «От Хюррем султан отличается как небо и земля! Такая стройная фигура», «Залюбовались красотой нашей Фирузе хатун», «Султан бы дар речи потерял», «И как Сулейман мог ее отпустить??» — пишут фолловеры.

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