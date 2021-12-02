Без лифчика и в мужских трусах: Бородина соблазнительно обнажила рельефные бедра в душе

Ксения Бородина уже больше 17 лет работает на телевидении. Она не скрывает, что довольна своей жизнью. Раньше Ксения была вынуждена подрабатывать, чтобы жить в достатке с дочкой Марусей. Но со временем она купила свой дом, а реклама в соцсетях принесла ей дополнительный доход.

В этом году телеведущая рассталась со вторым мужем Курбаном Омаровым, от которого родила дочку Теону. После этого она стала позволять себе чаще веселиться.

Примечательно, что Ксения также стала выбирать более откровенные наряды. Накануне она устроила фотосессию в пышном платье с роскошным декольте. Телеведущая призналась, что ощущала себя Ириной Аллегровой. А вот утром 2 декабря она поделилась пикантным контентом.

Бородина отправилась в душ. При этом она была в футболке без лифчика, которую завязала на узел, подчеркнув округлый бюст. Также звезда надела мужские боксеры, закатав их, оголив бедра. Она стала натирать тело скрабом, оросив бедра водой.

Соблазнительные кадры взбудоражили поклонников. Многие удивились тому, как постройнела телеведущая. Многие адресовали ей комплименты, но нашлись и те, кто ее осудил.

«Ксюша, вот это ножки», «Ну какая вы стройная», «Что на вас за трусы такие? Панталоны», «Ой, вот это вид», «А зачем в душе снимать себя?», «Как-то это слишком», «Вот это вид», «Ты бы еще помылась на камеру», «Ксюша, у вас стало много обнаженки», «Бедра совсем не смак», — стали писать пользователи Сети.

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