«Уединилась и пошалила»: Клава Кока в алом мини-платье с рукавами-фонариками обнажила загорелые бедра

Клава Кока с юных лет стала тянуться к музыке, и уже в 2015 году ее приметил лейбл Black Star. За минувшие годы молодая певица стала очень популярна. Она выступает на лучших площадках страны и собирает полные залы зрителей.

В этом году артистка побывала в Париже, а теперь проводит время в Дубае. Она предпочитает делиться с поклонниками яркими моментами своей жизни.

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Для выступлений и выходов в свет Кока выбирает броские образы. Она не скрывает, что любит экспериментировать. Певица красит волосы в яркие цвета и может выступить на сцене в чулках.

На этот раз она решила начать утро с танцев. Блондинка облачилась в алое силуэтное мини-платье с рукавами-фонариками. Образ дополнили туфли-лодочки в тон. Клава стала танцевать дома, где была одна. Она пошалила, засветив бюст в декольте не по размеру и загорелые бедра.

«Нарядилась и танцую», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Кока. Многие восхитились ее непринужденностью и точеной фигурой. «Ты нереальная», «Ну сколько женственности и задора», «Какая красотка», «Твои ножки — просто чудо», «Какая хорошенькая», «Ой, декольте сейчас спадет», «Ох, какая ложбинка», «Уединилась и пошалила», «Девичьи радости», «Просто фея», — прокомментировали кадры подписчики.

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