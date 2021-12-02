«Проветриваешь? Растянула свой пирожок»: пассия Тимати головой вниз раскинула ноги дугой до треска ягодиц

Поклонники понемногу стали догадываться, чем 19-летняя Саша Дони могла привлечь внимание рэпера Тимати. Хейтеры негодуют: неужели музыкант впечатлился эффектной растяжкой и шпагатами юной красотки. В своем микроблоге блондинка то и дело публикует свежие соблазнительные кадры в тонких леггинсах. Встав головой вниз на мостик, Саша изящно раскинула ноги дугой до треска бедер. Чем немало смутила своих фанатов.

Такие грациозные позы даются 19-летней киевлянке легко. Поклонники уверены, что Саша могла бы добиться больших успехов в балете или в художественной гимнастике.

«Проветриваешь? Растянула свой пирожок», «Ого! Сколько хейтеров пасется у тебя на страничке», «Головой вниз?? Главное, чтоб не затошнило в такой позе», «На кузнечика похожа», «Такая тоненькая… звонкая, небось! Ножки — палочки», «Тут откармливать и откармливать», «Вау! Какие таланты пропадают», «Тимати девушек без растяжки не рассматривает??», «Кажись, лосины вот-вот лопнут», «Так ноги раскинула дугой, аж до треска ягодиц», «Пятая точка в напряжении», — шутят поклонники.

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