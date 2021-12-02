«Гарик любит с пылу, с жару!»: пассия Харламова с тряпицей меж бедер оголила крепкие ягодицы

Резиденту «Камеди Клаб» Гарику Харламову приписывают роман с 28-летней звездой отечественного кино Екатериной Ковальчук. Поговаривают, что у пары все серьезно. Они даже появлялись вместе на светских мероприятиях. Ради новых отношений юморист сел на диету и заметно постройнел. Поклонники тут же заметили, что ради бывшей жены Кристины Асмус комик на такие жертвы идти был не готов.

В браке со звездой фильма «Текст» Гарик Харламов раздобрел, у него появилось пузико. Зато сейчас юморист выглядит просто великолепно: он стал стройным и подтянутым. Фанаты уже шутят по этому поводу: «Вот что любовь с людьми делает!», «Гарик окрылен новым чувством, даже про хот-доги забыл», «Молодец! Кристи пусть кусает локти».

Кстати, новой пассии юмориста тоже есть, чем похвастаться. В белоснежном монокини Екатерина Ковальчук сверкнула «сдобными» прелестями, повернувшись к народу ягодицами. Поклонники уверены, Гарик потерял голову от изящной фигурки молодой актрисы.

«С тряпицей меж бедер, не натирает??», «Зачем так купальник скомкала, как будто специально натянули повыше, чтобы в булочки ткань врезалась», «Гарик любит с пылу, с жару!!», «Какой Харлаша озорник!! Такую нимфу отхватил», — пишут фолловеры.

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