Победные пляски у окна! Галкин «подловил», как жена Алла встречает его в Грязи после разлуки

Примадонна отечественной эстрады задорно танцевала в холле вместе с детьми - двойняшками Гарри и Лизой.

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился памятными кадрами, «подловив», как 72-летняя Алла Пугачева встречала его со съемок в Грязи. Видимо, любая разлука, пусть даже и не продолжительная, дается супругам нелегко.

Скучают по отцу и восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза. Они отплясывали у окна вместе со своей именитой мамой. Подойдя к дому, ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале увидел эту забавную домашнюю миниатюру. И запечатлел танцующую счастливую Аллу Борисовну на камеру, позже поделившись кадрами в микроблоге.

Примадонна размахивала руками, пританцовывая на месте с Лизой и Гарри, которые не уступали маме в танцевальном искусстве. Сам Максим остался в полном восторге от того, как его встречает семья. Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уточнил, что считает шоумена фантастическим отцом, которому удается быть рядом с детьми при всей своей колоссальной занятости.

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