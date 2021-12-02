«Божественно хороша!»: Федорова в невесомом платье засветила изящные формы на публике

Оксана Федорова уже давно стала телеведущей. Но теперь она все чаще организует разные мероприятия, участвует в съемках и фотосессиях. В свои 43 года бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» может похвастаться стройной фигурой.

Она регулярно появляется на публике и путешествует. Брюнетка часто носит брючные костюмы, которые подчеркивают ее формы. Но в ее гардеробе также много платьев.

Не так давно Оксана ездила на Кипр. Там она не только устроилась на фотосессии, но и приняла участие в праздничном концерте. Победительница конкурсов красоты вышла на сцену в мерцающем платье в пол с акцентом на талии.

Прозрачный наряд струился по фигуре. Федорова засветила глубокое декольте и другие свои прелести. Она спела с Ильей Хардиковым, который едва не лишился дара речи от ее образа.

«Выступление в городе Пафос вызвало массу положительных откликов от зрителей», — отметила звезда.

Поклонники были очарованы красотой Оксаны. Многие отметили, что она стала еще краше. «Вот неожиданно Оксана запела и совсем неплохо», «Залипла, как красиво», «Такой стиль платья не ваш, Оксаночка, все прелести фигуры видны», «Ну что за русалочка», «Какое прелестное у вас платье, как вторая кожа», «Вы словно из сказки», «Божественно хороша!» — прокомментировали пост подписчики.

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