«После очень вкусного ужина»: Навка в воздушном платье с воротником «Клодин» вышла на променад в Дубае

Фигуристка приехала в ОАЭ. Перед тренировкой она насладилась теплой погодой. Для такого случая олимпийская чемпионка выбрала невесомый наряд.

Татьяна Навка уже давно стала олимпийской чемпионкой. Она продолжает выступать на льду, но уже не участвует в соревнованиях. Жена Дмитрия Пескова последние месяцы готовилась к новой премьере.

Она скоро покажет публике постановку «Лебединое озеро». Отрывок ледовой сказки уже увидели счастливчики на открытии ГУМ-катка. А вот теперь спортсменка прилетала в ОАЭ.

Для жителей и гостей Дубая Навка покажет сказку «Спящая красавица». 1 декабря фигуристка нашла время, чтобы прогуляться по городу. Для такого случая она облачилась в воздушное белое платье в полоску с модным воротничком «Клодин» и рукавами-фонариками. Образ дополнил пояс и блестящая сумочка. Татьяна собрала волосы в пучок и элегантно шагала в сланцах. Наряд подчеркнул ее стройность.

«Время половина одиннадцатого. Я иду кататься на коньках после очень вкусного ужина» — поделилась звезда.

Позже она оказалась на ледовой арене. С собой у фигуристки был чемодан. Она пришла в восторг от увиденного. Вместе с коллегами Навка покаталась на коньках.

«О боже! Это все святая святых», — изумилась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит спортсменка. Многие одарили ее комплиментами. К слову, воротнички «Клодин» в моде в этом сезоне. Ирина Пегова, Ольга Бузова тоже носят такие наряды. А Эвелина Хромченко отмечала, что наряды в полоску обладают эффектом стройности.

«Ну что за талия! Какой восторг», «Таня, как вы хороши», «Ой, платье и шлепки в декабре — класс», «Какая вы счастливая», «Танюша, вы красотка», «Вот это стройность», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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