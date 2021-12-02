«Мамин вечер вне дома»: Водянова в пальто цвета индиго и бархатных перчатках с украшениями вышла в свет

Модель впервые за несколько недель собралась на светский раут. Она похвасталась женственным нарядом и украшениями Bulgari.

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Именно там она начала строить карьеру топ-модели. Теперь Наталья одна из самых успешных манекенщиц в мире. Она выступала на показах мод люксовых брендов и дружит с именитыми дизайнерами.

При этом модель в прошлом году вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Она подарила ему сыновей: Максима и Романа. А от первого брака у нее есть еще трое детей: Лукас, Нева и Виктор.

Недавно Водянова посетила родной Нижний Новгород. Она приехала поздравить бабушку с днем рождения, но уже на следующий день ее родственницы не стало. Для модели это было большой утратой.

На днях она выступила на форуме в Москве, а теперь, по всей видимости, многодетная мама вернулась в Париж. Она собралась впервые за долгое время выйти в свет.

Перед камерой Наталья покрасовалась в модном пальто с широким воротником цвета индиго. Наряд дополнили бархатные перчатки. На шее красовалось колье с бриллиантами в виде змеи, а на руке был подобный браслет. Украшения Bulgari стали изюминкой ее наряда. Она собрала волосы в высокий хвост и сделала нежный макияж.

«Мамин вечер вне дома! Спасибо команде моей мечты за то, что подготовили меня и создали настроение», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая вы! Наряд просто огонь», «Сама женственность и нежность», «С вами никто не сравниться», «А мы скучали», «Ну что за дива», «Очень элегантная», «Мне кажется, змеи это не ваша тема! Но наряд сногсшибательный», «Сколько грации», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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