«Какая узкая талия»: Ани Лорак в силуэтном платье с эффектом стройности засветила роскошное декольте

Ани Лорак родилась в бедной семье, но это не помешало ей исполнить мечту. Она всегда тянулась к музыке и теперь является популярной украинской исполнительницей. Певица не скрывает, что ей нравится выступать на публике.

Она всегда тщательно готовится к концертам. В свои 43 года артистка может похвастаться стройной фигурой. Она также подбирает себе женственные образы, подчеркивающие достоинства.

1 декабря Лорак приехала на новогодние съемки. Она сначала отметилась в модном пуховике и лосинах, но потом переоделась в праздничный наряд. На этот раз певица предстала в мерцающем силуэтном платье.

За счет драпировки наряд стал обладать эффектом стройности, подчеркнув ее талию. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) стала петь песню, демонстрируя изящные бедра и роскошное декольте.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она выглядит не только стройной, но и соблазнительной. Образ подчеркнул ее красоту.

«Я с ума схожу? Что за дива!», «Какая узкая талия», «Это декольте так и манит», «Какой красивый образ», «Ну просто божественно», «Безумно хороша», «Каролиночка, ну какая вы ошеломительная», «Фигурка просто шик, идеал», «Это платье так вас красит», «Ждет эту сказку», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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