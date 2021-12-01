«Какая аппетитная булочка»: Глюкоза в трусиках «в облипку» повернулась «сдобным орехом» к камере

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, стала знаменитой 20 лет назад. Тогда она была совсем юной, но это не помешало ей сняться в киножурнале «Ералаш», а потом начать петь.

Теперь Глюкоза уже мама двоих детей. Она счастлива в браке с бизнесменом. При этом певица не перестает одеваться женственно и подчеркивать свои формы. В 35 лет она снимается в кино, играя роковых красоток.

Обычно Наталья даже для красных дорожек выбирает провокационные образы. А на отдыхе она не боится оголяться. На этот раз певица поделилась пикантным кадром. Она позировала в кардигане и черных трусиках-шортах.

Артистка повернулась спиной к камере, обнажив свои ягодицы в лучах солнца. Глюкоза похвасталась своей подтянутой и стройной фигурой. Она буквально сразила поклонников.

«Зарядившись сильнейшей энергией, еду домой — радовать вас кое-чем вкусненьким, что вы уже очень давно от меня ждете. Совсем скоро, очень скоро», — написала звезда.

Подписчики стали обсуждать смелый кадр. Многие отметили, что у молодой мамы идеальные формы. «Ну нельзя быть красивой такой», «Взрослая, а все туда же», «Какая вы обворожительная», «Ну фигурка зачетная», «Какая аппетитная булочка», «Вот это персик», «И как такую красоту прятать?», «Я не осуждаю! Тут только восхищение», «Вот это вид», — прокомментировали пост подписчики.

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