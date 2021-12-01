С ногами залезла на стул: Брежнева в рубашке на запах и джинсах дерзко позировала у зеркала

Певица поделилась кадрами, на которых предстала в естественном виде.

Вера Брежнева давно стала популярной певицей. После ухода из группы «ВИА Гра» ей удалось построить успешную сольную карьеру. Жена Константина Меладзе не раз украшала обложки глянца.

Для многих поклонников она стала одной из самых женственных представительниц шоу-бизнеса. Артистка не только следит за собой, но всегда тщательно подбирает образы. Она привыкла выглядеть привлекательно и при этом естественно.

На днях Вера отправилась в кино с Меладзе. Она насладилась своим выходным. А вот теперь певица приехала на съемки. Она решила покрасоваться не в вечернем платье, а в своем повседневном образе.

Артистка залезла с ногами на стул. Она была в джинсах и белой рубашке на запах, напоминающую халат. Ее образ дополняли угги, но блондинка их сняла. Брежнева была без макияж и укладки, так как ее только начали готовить к съемкам.

«Сегодня снимаем красивую меня и мои красивые волосы», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Однако некоторые посчитали ее позу неуместной. «Верочка, какая вы красотка», «А что за халат на вас?», «Очень вы женственная! В чем бы ни были», «Когда женщина красит любое место», «А нога 45 размера?», «Такой грации можно позавидовать», «Ну что за ангел тут», «Такие длинные ножки», — прокомментировали кадры подписчики.

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