Царица пустыни: Барановская в соблазнительном платье с открытой спиной позировала в лучах солнца

Юлия Барановская уже длительное время работает телеведущей. Она не скрывает, что после расставания с Андреем Аршавиным ей было непросто. Юлия осталась одна с тремя детьми, но это не помешало ей начать карьеру на ТВ.

Теперь она ведет несколько передач и дружит с Александром Васильевым. Ко всему прочему, экс-избраннице футболиста удается много путешествовать вместе с наследниками.

Накануне Барановская посетила открытие ГУМ-катка. Она оделась в одном стиле с сыновьями и дочкой. А в первый день зимы телеведущая вспомнила свою осеннюю поездку в Турцию.

Тогда она несколько дней провела в Каппадокии, где запускают воздушные шары. Многодетная мама приняла участие в фотосессии. Она позировала среди пустынной местности в струящемся платье в крапинку с открытой спиной на фоне заката.

«Когда за окном метель, в памяти телефона всегда можно найти солнышко. Каппадокия», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие осыпали ее комплиментами. Красочные кадры произвели впечатление на ее подписчиков. «Какие прекрасные образы, то снегурочка, то фея морская. Красотень», «Красавица и платье волшебное», «Какой красивый образ!», «Юля, вы прекрасны! На это видео, как на огонь можно смотреть вечно!», «Самая сильная звездная мама», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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