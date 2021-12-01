«Никогда не шел ни на какие компромиссы»: Лещенко воздал должное Хазанову в его день рождения

76-летний эстрадный артист зарекомендовал себя как большой профессионал своего дела.

1 декабря известный артист, сатирик и худрук Московского Театра эстрады Геннадий Хазанов отмечает день рождения. В 2021 году юмористу исполнилось 76 лет.

В этот день добрые слова о Геннадии Викторовиче сказали его давние друзья и коллеги.

«Хазанов — это такой своеобразный ориентир, на который все должны равняться и стараться идти по этому пути, который он проторил. И сохранять этот вектор, потому что он действительно удивительный профессионал, который никогда не шел ни на какие компромиссы, а работал честно и порядочно и любил свою профессию. И до мозга костей предан своей профессии», — высказался об имениннике певец Лев Лещенко.

Он также добавил, что Хазанов очень требовательный, предметный и глубокий артист, энциклопедист по натуре.

Как сообщил ФАН другой давнишний приятель сатирика Леонид Якубович, скоро должен выйти фильм о Хазанове, в котором ведущий «Поля чудес» принял участие. В этой картине он детально рассказал о достоинствах своего друга и его жизненных принципах.

Напомним, Хазанов работал конферансье, театральным актером и даже клоуном, но прославился благодаря своим пародиям и монологу студента кулинарного техникума. Он является народным артистом РСФСР и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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