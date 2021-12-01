«На коленках? И бедра раздвинула»: Рудова в «голом» бикини сверкнула «запретной зоной»

Поклонники потеряли дар речи от смелой фотосессии красавицы-блондинки на пляже.

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» дала жару на пляже, позировав сидя на песке в «голом» бикини. Наталья Рудова примерила трусики с бантиками на бедрах, соблазнительно поиграв с ленточками.

При этом звездная красавица присела на коленки, зарывшись в песок и пикантно раздвинула бедра, засветив свою «запретную зону».

Такие дерзкие кадры ошеломили поклонников актрисы, но многие остались под впечатлением от сексапильных форм блондинки.

«Купальник не жмет?? Аж носики ежиков напыжились под лифом», «Песок даже в трусиках», «Всю сдобу обваляла на пляже», «Лучше бы поплавала! Сидит тут, выпятила свои прелести», «Срамота! На коленках? И бедра раздвинула», «Оттенок бикини совпадает с тоном кожи, как будто голышом», «Шалунья», «Животик такой стройный, рельефный», «Покуражилась», — пишут фолловеры.

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