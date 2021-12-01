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«На коленках? И бедра раздвинула»: Рудова в «голом» бикини сверкнула «запретной зоной»

Поклонники потеряли дар речи от смелой фотосессии красавицы-блондинки на пляже.

«На коленках? И бедра раздвинула»: Рудова в «голом» бикини сверкнула «запретной зоной»
Наталья Рудова. Фото: Instagram.com/rudovanata

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» дала жару на пляже, позировав сидя на песке в «голом» бикини. Наталья Рудова примерила трусики с бантиками на бедрах, соблазнительно поиграв с ленточками.

При этом звездная красавица присела на коленки, зарывшись в песок и пикантно раздвинула бедра, засветив свою «запретную зону».

Такие дерзкие кадры ошеломили поклонников актрисы, но многие остались под впечатлением от сексапильных форм блондинки.

Актриса Наталья Рудова
Наталья Рудова в трусиках уперлась коленками в песок, раздвинув бедра. Фото: Instagram.com/rudovanata

«Купальник не жмет?? Аж носики ежиков напыжились под лифом», «Песок даже в трусиках», «Всю сдобу обваляла на пляже», «Лучше бы поплавала! Сидит тут, выпятила свои прелести», «Срамота! На коленках? И бедра раздвинула», «Оттенок бикини совпадает с тоном кожи, как будто голышом», «Шалунья», «Животик такой стройный, рельефный», «Покуражилась», — пишут фолловеры.

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