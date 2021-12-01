Беременная Нюша в гипюровом бюстгальтере обнажила налившуюся грудь перед камерой

Нюша уже давно выступает на сцене. Она смогла завоевать любовь публики. Ее песни отличаются особым ритмом и зажигательной музыкой. Но в последнее время певица больше времени уделяет семье.

Она уже несколько лет состоит с браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочка Симба, которой уже три года. А вот в этом году артистка объявила, что ждет второго ребенка.

Если летом Нюша еще выступала, то осенью она стала путешествовать. Теперь певица уже находится на последнем месяце беременности. По этой причине она остановилась в Дубае, куда приехали ее родные.

Теперь артистка отдыхает, проводит время с дочкой и готовится к рождению сына. Но она даже в интересном положении не перестает удивлять поклонников смелыми нарядами.

На этот раз Нюша запечатлелась в черном гипюровом бюстгальтере. Она предстала на улице без макияжа. Певица засветила пышный бюст на камеру. Она не стала скрывать следы от загара в изящной ложбинке.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами и отметили, что звезда похорошела. «Ох, вот это мамочка», «Идеальный ракурс», «Ну какое богатство», «Какая вы красотка», «Ах, какой налив!», «Ой, сколько у вас родинок», «Ну мамочка разошлась», «Это гипюровый лиф? А купальник где?», «Ну что за наряд! Ломаете стереотипы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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