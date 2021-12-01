«У Гарика конвульсии ревности?»: пассия Харламова выпятила «сдобные» ягодицы в стрингах

Фанаты резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова не перестают сравнивать его нынешнюю пассию 28-летнюю Екатерину Ковальчук с бывшей женой Кристиной Асмус. И не поспоришь, внешне обе актрисы чем-то похожи между собой. Видимо, юмористу нравится один типаж.

На пляже Ковальчук показала всю красоту своей девичьей фигуры, прикрыв прелести полупрозрачной туникой. При этом актриса «случайно» блеснула округлыми пышными ягодицами, примерив голубые стринги.

«У Гарика конвульсии ревности??», «Умеет же Харлаша себе девушек выбирать», «Асмус точно уже Гарик забыл», «Копия Кристи! Она как сестры», — подметили поклонники юмориста, рассматривая пляжные снимки новой пассии Харламова.

«Упс! Все прозрачное», «Пышные прелести не скрыть», «Поплавок сзади торчком», «Изящная, как статуэтка», «Мечта, а не женщина! Не зря Харшала влюбился», — пишут фолловеры.

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