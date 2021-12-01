«Всегда элегантно»: Долина в шелковом платье-рубашке и узких брюках устроила танцы

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она всегда стремилась хорошо выглядеть. Однако артистка с трудом боролась с лишним весом. Лишь год назад певица смогла всех удивить, когда похудела более чем на 20 килограммов.

Она вскоре сменила гардероб. Лариса Александровна стала одеваться в более современные наряды и регулярно экспериментировать со стилем. А накануне она призналась, что ей полюбились яркие цвета, такие как розовый.

Теперь для каждого выхода в свет или съемок Долина подбирает наиболее подобающие луки. Так в гостях ее можно увидеть в рваных джинсах, а вот на новогодних концертах певица блистает в мерцающих нарядах.

А вот теперь артистка поделилась кадрами, на которых танцевала в гримерке. Она предстала в узких брюках-дудочках и струящемся платье оверсайз. Наряд в черном цвете дополнили украшения и ботинки.

Потом Лариса Александровна рассмеялась и слегка оступилась.

«Черный — это всегда элегантно. Это самый совершенный цвет в палитре» — Рикардо Тиши. Всем доброго и хорошего вечера! Я люблю черный цвет, в нем много благородства и чувственности. Но это мое, возможно, субъективное мнение», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит 66-летняя певица. «Не перестаете нас удивлять, все прекрасно, красотка, вау», «Помню у вас было шикарное черное платье в пол все глухое, мне очень нравилось», «Черный цвет очень благородный и очень универсальны», «Вам так идет», «Ух, какая эффектная и стильная!», «Глаз не оторвать, красотка!» — прокомментировали пост подписчики.

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