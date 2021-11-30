«Стильная штучка»: Ани Лорак в ботфортах и шелковом комбинезоне изящно засветила точеные бедра

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. В одном из интервью она вспоминала, как росла в простой семьей и даже вынуждена была учиться в интернате. Но даже это не помешало ей исполнить мечту и стать певицей.

Артистка теперь собирает полные залы зрителей. Многие отмечают, что у нее хорошее чувство стиля. Для выхода на сцену звезда выбирает броские и соблазнительные образы.

Примечательно, что Лорак даже на прогулке порой демонстрирует утонченные наряды с пальто или тренчем. Она не скрывает, что любит наряжаться и давно научилась подбирать образы, которые подчеркивают ее достоинства.

На днях артистка выступила в студии «Русского радио». Она выбрала монохромный образ для такого случая. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) была в шелковом комбинезоне и бофтортах. Наряд дополняли колготки с принтом.

«Признаться, было волнительно, потому что я впервые исполняла песни из нового альбома „Я жива“. Одна из красивейших композиций — сейчас для вас», — поделилась певица.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Лорак. Многие заметили, что она обнажила изящные бедра. Артистку осыпали комплиментами. «Ты очень красивая, талантливая, позитивная», «Потрясающий красиво», «Шикарная, от эфира одно удовольствие», «Едва прикрылась», «Стильная штучка», «Ну какие прелестные формы», — прокомментировали кадры подписчики.

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