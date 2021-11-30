«Как красиво!»: Собчак в ультрамариновой мини-юбке и ботфортах щегольнула в бутике

40-летняя телеведущая решила пополнить гардероб обновками. При этом она была восхищена Надеждой Оболенцевой, которую встретила в магазине.

Ксения Собчак является популярной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако порой блондинка ездит на съемки и ведет разные мероприятия.

Большую часть времени Ксения посвящает работе. При этом поклонники заметили, что она стала более женственной после свадьбы с Константином Богомоловым. На днях они вместе появились на публике.

Обычно Собчак выбирает лаконичные образы для выхода в свет. Накануне она предстала на ужине Dior в черном платье с поясом. Но порой телеведущая вспоминает прошлое и добавляет изюминку в свои наряды. На этот раз она отправилась в бутик, там блондинка выбирала себе обновки.

Она встретила подругу Надежду Оболенцеву, которая смутила ее своей стройностью. Сама Ксения была в ультрамариновом костюме с мини-юбкой и кожаных ботфортах. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и сделал их визуально длиннее.

«Самые красивые люди города уже здесь. Наденька на худых ногах. Невероятно! У меня все гораздо хуже. Ну отойди, родная! Андрей, а зачем ты берешь таких красивых девушек себе в музы? Мне кажется это отпугивает клиентов, кому за 40. Конечно, такую длину я вряд ли себе позволю, а вот что-то лиловое пойду мерить. Как красиво! Отложи сразу, а то раскупят!» — попросила звезда.

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