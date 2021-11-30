«Нарядились!»: Алсу в белоснежном платье с разрезом появилась на новогодних съемках

Алсу является популярной исполнительницей. Она строит карьеру с юных лет. Хоть певица и родилась в бедной семьей, ей это не помешало достичь больших высот.

Теперь она является не только обладательницей сильного вокала, но и изящной фигуры. Артистка всегда обладала особым чувством стиля. Она не скрывает, что каждый раз тщательно подбирает образы, так как хочет подавать хороший пример дочкам.

Недавно Алсу посетила вечеринку Игоря Крутого, который отметил день рождения жены. Тогда певица предстала на публике в платье в пол. Тогда ее сопровождал муж Ян Абрамов.

А 30 ноября артистка приехала на новогодние съемки вслед за Кети Топурией. Она решила показать свой образ в гримерке. Звезда предстала в белоснежном платье с разрезом. Ей сделали легкие локоны и макияж с акцентом на глаза.

«А у нас уже Новый год! Посмотрите, какую прическу забацала!» — похвасталась артистка. «Нарядились!» — отметила визажистка.

Поклонники осыпали комплиментами артистку. Многие отметили, что она обладает особенной красотой. К слову, Лариса Долина тоже решил в белом платье предстать в новогоднюю ночь на ТВ.

«Ну просто красотка», «Как же вам идет белый цвет», «Просто богиня», «Алсу, ну как вы восхитительны», «Платье роскошно сидит на вас», «Вы украшение любого вечера», «Это отличный вариант для этого Нового года», «Вы радуете глаза», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.