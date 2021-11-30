«Ангельски прекрасна»: Ани Лорак в трикотажном платье наклонилась, показав упругую грудь во всей красе

Ани Лорак является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что ей приходится много путешествовать. Во время гастролей певица возит с собой чемоданы с нарядами.

Она привыкла всегда хорошо выглядеть. В свои 43 года артистка много времени уделяет спорту. Она старается подчеркивать красоту своей фигуры, когда выступает на сцене. В обычной жизни ее образы тоже отличаются особым стилем.

На днях Лорак отметилась в песочном пальто. Она также любит носить шелк и брюки. Но на этот раз артистка приехала на съемки и запечатлела себя в гримерке.

Она покрасовалась в молочном трикотажном платье с поясом. Наряд позволил ей блеснуть роскошным декольте. Артистка решила распустить волосы и сделать нежный макияж. Она наклонилась, засветив бюст во всей красе.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что трикотажные платья пользуются спросом. Ксения Бородина и Вера Брежнева тоже носят такие наряды.

«Ну что за красота!», «Почему вы так ангельски прекрасна», «Ох, какая вы женственная», «Это декольте, как клад», «Ну где бы взять такую красоту», «Наряд прям создает уют», «Каролиночка, вы жрица ночи», «Вы обезоруживаете улыбкой», «Очень миленькая», «Хороша», «Ах, какая», — стали писать пользователи Сети.

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