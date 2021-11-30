Киркоров об Instagram: «Это единственная площадка, где я могу сказать правду о себе»

Для Филиппа Киркорова социальная сеть Instagram – это не приукрашенное отражение жизни, а возможность выразить свою собственную позицию. Об этом 54-летний артист рассказал в одном из интервью.

«Инстаграм» — это моя позиция, это то, чем я живу, и это единственная площадка, где я могу сказать правду о себе. Почему я часто публикую кадры с концертов и показываю сотни счастливых лиц в зале? Потому что сегодня принято наговаривать на артиста, мол, он не собрал зал. А факт — упрямая вещь», — подчеркнул певец.

Киркоров отметил, что в нынешние дни совсем необязательно созывать пресс-конференцию — достаточно написать пост со всеми своими мыслями. Поп-король даже сомневается, что будет устраивать пресс-конференцию перед своим 55-летний юбилеем в апреле 2022 года. Скорее всего, ограничится красивым постом с благодарностью тем, кто помог ему в жизни.

Говоря об этом, певец поделился, как планирует встречать красивую дату.

«Сделаю новые фотосессии в роскошных новых коллекциях, которые прибыли для меня из Милана и Парижа. Закачу на 55 лет три концерта в Кремле, сделаю sold-out, дам банкет так, чтобы на десятилетия запомнился, и отправлюсь, может быть, дай бог, в летний тур по берегам Черноморского побережья. И еще один мой фетиш — «Евровидение» в мае», — цитирует Филиппа издание OK Magazine.

Добавим, что на днях подписчики в Instagram пропесочили Киркорова за то, что он выразил соболезнования по поводу смерти одного американского дизайнера, но ни слова не сказал о кончине своего коллеги по цеху Александра Градского.

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