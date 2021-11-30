Женщина на миллион: вдова Круга в мерцающем платье миди и на шпильках устроила дефиле

Певица нарядилась для выступления в Санкт-Петербурге. Она выбрала женственный образ.

Ирина Круг уже давно стала певицей. Однако раньше она не думала о такой карьере. Просто Ирина была женой шансонье Михаила Круга. Их связывали сильные чувства. Она подарила ему сына, но артист вскоре погиб в собственном доме.

С тех пор Ирина продолжает его дело. Вдова певца уже получила много наград. Она была замужем за бизнесменом и родила второго сына, но год назад они развелись. Ирина не скрывает, что еще надеется встретить надежного мужчину.

Примечательно, что обычно она одевается очень женственно. Певица предпочитает носить платья, а осенью ее можно увидеть в брюках и пуховике. Накануне артистка приехала в Санкт-Петербург.

Она приготовилась к выступлению. В коридоре Ирина устроила дефиле в серебристом платье миди с эффектом мерцания. Силуэтный наряд дополнили туфли-лодочки на шпильке. Образ подчеркнул ее стройные щиколотки.

45-летняя певица смогла впечатлить поклонников. Многие адресовали ей комплименты:

«Ирина, ты шикарная! Богиня», «Вы невероятно трогательная, и очень достойный сынок!», «Шикарная, глаз не оторвать!», «Роскошное платье, невероятно красиво выглядите, Ирина», «Именно так выглядит дорогая роскошная женщина!», «Вы такая статная».

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