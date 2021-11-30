«Это от мамы»: Филипп Киркоров ответил, как ему удается выпускать хит за хитом

В начале 90-х певец Филипп Киркоров «выстрелил» двумя своими первыми хитами «Атлантида» и «Небо и земля». С тех пор у него практически не было проходных песен. И так продолжается уже три десятилетия.

В одном из интервью у 54-летнего артиста спросили, как ему удается так работать — хит за хитом. Филипп Бедросович ответил, что он просто трудится. Когда же ему возразили, что все звезды трудятся, «король эстрады» добавил, что ему также помогает «чуйка»: очень многое в музыкальной карьере звезды произошло по воле случая, но артист не упустил выпавшие ему шансы.

«Пятьдесят процентов песен ко мне попали случайно. Другой вопрос, что я мог бы на них не обратить внимания, но для этого есть интуиция, которая у меня очень развита. Это от мамы. Я же проходил период, когда все стебали: «Ой, перья!» А теперь смотрю — у всех перья, у всех шоу, у всей молодежи блестки», — цитирует Киркорова журнал OK Magazine. «А вообще, очень важно дать установку и не сомневаться в своих действиях, если чего-то очень хочешь. Просто посылал сигнал в небо. Я жил так: делай то, что любишь, и делай это постоянно. То есть если тебе что-то не нравится — измени это. Если не нравится твоя работа — смени ее».

В том же интервью Филипп отметил, что стразы и блестки — это сказалась его детская любовь к цирку, которую привила бабушка. А личные самолеты с его фотографиями на корпусе — это воплощение юношеской мечты стать Майклом Джексоном.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.