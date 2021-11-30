«Во, кренделя выписывает!»: пассия Тимати задрала ногу в вертикальном шпагате в самой сексуальной позе

Пассия рэпера Тимати то и дело хвастается своей растяжкой на публике: то красавица-блондинка встала в позу на руках, раскинув ноги в разные стороны, то блеснула вертикальным шпагатом в тонких прозрачных лосинах. Естественно, поклонники не смогли пройти мимо такого эффектного кадра. 19-летняя киевлянка Саша Дони закинула ногу едва ли не за голову, прогнувшись в пояснице.

Фанаты даже забеспокоились: Уж не треснуло ли белье на пассии рэпера Тимати, пока она так изящно выпячивала упругие «тылы», демонстрируя все свои прелести в узком трико. В таком сексапильном одеянии Саша Дони оставила мужской части своих поклонников в Instagram слишком мало места для фантазии.

«Во, кренделя выписывает», «Опять свой пирожок в камеру повернула», «Главное, чтоб лосины на том самом месте не лопнули», «Все по швам трещит, поди! А она ноги гнет дугой», «Какая сексапильная поза», «Вот так дома Тимати со съемок будет встречать», «Когда ужин не готов, а муж вот-вот придет домой! Притворись страусихой», «Груди из-под лифа вываливаются, а она еще и бедра тянет», «Гибкая малышка, есть чем Тимати удивить», «Слышен треск трусов», — шутят фолловеры.

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