«В блестках не хожу»: Киркоров признался, что отдыхает дома от сценического образа

Придя на интервью к Филиппу Киркорову, журналист удивился: сам артист дома одевается просто, а в его интерьере превалирует умеренный минимализм.

Конечно же, у «короля эстрады» много подарков и наград на полках, но дома он старается жить без всего того звездного блеска, который показывается в его клипах и на ТВ.

«Ну я же дома в блестках не хожу. Обрати внимание, здесь нет золота, нет всего того, чего требует сцена, потому что дома я хочу от этого всего отдыхать», — прокомментировал свои просторные хоромы Киркоров.

Новый дом певец решил не захламлять вещами, пускай и очень дорогими.

«Я столько лет прожил «в гардеробе»! Сначала — на Земляном Валу, потом в Филипповском переулке. Специальные апартаменты пришлось покупать под гардеробные», — цитирует артиста журнал OK Magazine.

Зато на втором этаже у звезды выставлен мини-музей, посвященный его карьере. Там собраны архивные фотографии в рамочках и афиши Филиппа. Эту коллекцию начала собирать еще его мать, когда была жива. Сейчас за нее взялся отец певца Бедрос Филиппович.

Киркоров отмечает, что старые снимки поддерживают его, но он не живет воспоминаниями — не пришло еще время для того, чтобы сесть у камина и ностальгировать. Артист также подчеркнул: ему важно, чтобы дети видели его заслуги. В доме звезды появилась традиция — когда папа получает очередную награду, Мартин и Алла-Виктория сами расставляют «трофеи» на полках. В свои юные годы они уже знают, что все эти статуэтки не просто так даются — папа их заслужил.

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