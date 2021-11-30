«Погодите-ка! Резинки от трусов торчат?»: Лена Темникова натянула стринги до пупка, «проветрив» белье

А до этого экс-солистка группы Serebro позировала в прозрачной майке без лифчика.

Лена Темникова удивила поклонников в Instagram весьма пикантным снимком. Этот же кадр позже попал и на фанатскую страничку экс-солистки группы Serebro. Поклонники поп-дивы разделились на два лагеря: пока одни восхищались стройной и подтянутой фигурой красавицы-брюнетки, другие ополчились против певицы, подметив, что показывать свое белье публичным особам как-то не пристало.

Темникова игриво приспустила штаны, сверкнув стройным животиком. Свои трусики певица натянула едва ли не до пупка, засветив белье в кадре, чем и привлекла внимание фанатов.

«Штаны с эффектном проветривания??», «А зачем так исподним светить? Это же по меньшей мере не прилично», «Уже не знают, как привлечь внимание!! Осталось последнее средство, бельишко показать», «Трусики проветриваешь??», «Главное, чтоб не лопнули, а то так натянула!! Резинки от трусов даже в бедра впились», «Из-под штанов трусы?? Мда… культурно», «Сексуальностью и не пахнет», «Погодите-ка! Резинки от трусов торчат?», «Зато животик какой…Ммм… рельефный», «Сочная малышка», — пишут фолловеры.

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